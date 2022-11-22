Стокгольм, 22 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Лидер партии Либералов Йохан Персон связался с лидером Шведских демократов Йимми Окессоном после того, как он назвал партию «коричневой субстанцией», пишет газета DN.

liberalerna.se Йохан Персон, министр Швеции по вопросам рынка труда и интеграции

В разговоре с журналистами издания Персон не захотел комментировать, извинился ли он перед лидером Шведских демократов.

«Мы поддерживали связь и информировали друг друга в течение выходных», — заявил Персон.

Персон также преуменьшил значение своих слов о «коричной субстанции», что является отсылкой к нацистскому прошлому Шведских демократов, и заявил, что они не влияют на «важные содержащиеся в Соглашении Тидё реформы, касающиеся безработицы, безудержной преступности, плохой успеваемости детей в школе, сегрегации и климатической работы».