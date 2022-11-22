В Аммане прошли переговоры короля Иордании и премьер-министра Ирака

Амман, , 12:04 — REGNUM В Аммане прошли переговоры между королём Иордании Абдаллой II и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. Об этом 22 ноября сообщает Shafaq.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества между двумя соседними странами в таких сферах как экономика, безопасность, а также — борьба с пыльными бурями и другими проблемами экологического характера.

Отмечается, что правительства двух стран ведут работу над рядом проектов, включая строительство нефтепровода и создание совместной промышленной зоны на границе двух стран.

Напомним, объём торговли между двумя странами в 2021 году составил 471 миллионов иорданских динаров (70 динаров=$100).