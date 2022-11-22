Король Иордании и премьер Ирака обсудили вопросы сотрудничества
В Аммане прошли переговоры короля Иордании и премьер-министра Ирака
Амман,
22 ноября 2022, 12:04 — REGNUM В Аммане прошли переговоры между королём Иордании Абдаллой II и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани. Об этом 22 ноября сообщает Shafaq.
Иордания
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
По данным журналистов, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества между двумя соседними странами в таких сферах как экономика, безопасность, а также — борьба с пыльными бурями и другими проблемами экологического характера.
Отмечается, что правительства двух стран ведут работу над рядом проектов, включая строительство нефтепровода и создание совместной промышленной зоны на границе двух стран.
Напомним, объём торговли между двумя странами в 2021 году составил 471 миллионов иорданских динаров (70 динаров=$100).
История вопроса
Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.
Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.
В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.