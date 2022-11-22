Кабул, 22 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Lommes Инициатива «Один пояс и один путь»

Проект «Один пояс, один путь» укрепит региональное сотрудничество и стимулирует торговлю. Об этом на онлайн-встрече Китайской торговой ярмарки заявил заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Мулла Барадар отметил, что проект «Один пояс, один путь» направлен на благо стран региона и мира, и Афганистан готов стать связующим звеном в Азии.

Он добавил, что этот проект играет эффективную роль в региональном сотрудничестве и будет способствовать укреплению и развитию торговли.

Мулла Барадар подчеркнул, что в интересах мировой экономики талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляют сотрудничество с Китаем, основанное на взаимодействии.

Вице-премьер-правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Афганистан полностью готов стать связующим звеном между Центральной и Южной Азией, а также безопасным путём для транзита и даже открыть свои границы для торговых связей.