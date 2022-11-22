Лондон, 22 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Во вторник 22 ноября король Великобритании Карл III принимает президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу — свой первый государственный визит с момента вступления на престол после смерти его матери королевы Елизаветы II, как передает France 24. Цель трехдневного визита — отдать дань сотрудничеству между ЮАР и ее бывшей метрополией.

Dan Marsh Карл III

ЮАР является крупнейшим торговым партнером Великобритании на африканском континенте, поэтому весьма знаменательно, что первым лидером государства, прибывшим с официальным визитом к Карлу III, станет президент ЮАР Рамафоса, который будет находиться в Великобритании с 22 по 24 ноября.

Верховный комиссар Великобритании в ЮАР Энтони Филлипсон сказал по этому поводу: «Это будет первый государственный визит, который принимает его величество. Он отражает важность отношений между Южной Африкой и Великобританией. Визит даст возможность отметить наши современные партнерские отношения, обеспечивающие процветание и безопасность для обеих стран, а также наметить пути двусторонней и глобальной работы для укрепления этих связей в будущем».

Сам Карл III неоднократно посещал ЮАР и присутствовал на похоронах бывшего президента страны и борца за права человека Нельсона Манделы в 2013 году.