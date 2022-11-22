Москва, 22 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается председательствующей в ней Польшей, которая отказывает делегации России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в СМИД ОБСЕ. Об этом 22 ноября заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Речь идёт не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказала она.

Также российский дипломат уточнила, что ОБСЕ была создана в качестве дискуссионной площадки для разных стран и имеющих разные взгляды политиков, однако в данный момент, по её мнению, председательство Польши служит фактическому уничтожению этой переговорной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хочет войны с Россией.