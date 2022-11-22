Москва, 22 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступило исковое заявление Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии к компании «Революция фильм» и её владельцу — режиссёру, продюсеру Артёму Виткину. Финансовый иск пока судом к производству не принят и дата рассмотрения его обоснованности не назначена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в базу 18 ноября 2022 года. Сумма заявленных требований, суть которых пока не раскрывается, составляет 46 367 123,28 рубля. Возможно, в основе лежит участие фонда в финансировании одного из проектов Виткина.

Напомним, в 2021 году фонд кино уже судился с компанией «Революция фильм» и Виткиным. С них требовали взыскать почти 22 млн рублей. Спор завершился подписанием мирового соглашения. В основе дела лежали договоры от 2017 года «по выпуску проекта в прокат и по перечислению на расчетный счёт истца средств в размере 20 000 000 рублей». О каком проекте идёт речь в деле не раскрывалось. Виткин среди прочего был продюсером фильма «Нефутбол», сериала «Бедные Абрамовичи».