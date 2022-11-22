Юнармейцы вышли в почётный караул у мемориала Воину-освободителю в Кемерове

Кемерово, , 12:01 — REGNUM В Кемерове у мемориала Воину-освободителю выставлен почётный караул имени Николая Масалова. Вахту будут нести юнармейцы — по будням с 10:00 до 16:00 со сменой караула каждые 20 минут, в морозы ниже 30 °C — каждые 7 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Пост№1 у памятника Воину-освободителю в Кузбассе Правительство Кемеровской области

Штаб почётного караула организован на базе школы №48. Для постовых организовано двухразовое горячее питание и занятия по строевой подготовке. Отмечается, что зимой юнармейцы будут дежурить только в знаменательные даты истории России, а с марта 2023 года караул будет заступать на пятидневную вахту памяти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что торжественное открытие мемориала Воину-освободителю в Кемерове, который не имеет аналогов в России, состоялось 3 ноября 2022 года. Он посвящен боевой доблести всех сибиряков, проявивших героизм в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны.

В центре композиции размещена скульптура солдата с девочкой на руках — копия памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке (прототипом стал подвиг уроженца села Вознесенка Тисульского района Николая Масалова, который 30 апреля 1945 года во время ожесточенного боя вынес из-под перекрестного огня немецкую девочку).

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