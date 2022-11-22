Москва, 22 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Представители России и Мьянмы подписали меморандум по проекту строительства атомной электростанции. Об этом сообщает 22 ноября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

В Сочи проходит международный форум «Атомэкспо-2022».

По информации СМИ, Россия и Мьянма подписали меморандум о предварительном обосновании проекта АЭС малой мощности. Стороны обсуждают возведение данного объекта на территории Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурунди намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности страны Ибрагим Увизейе.