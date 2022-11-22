Эксперт Евгений Михайлов считает, что атаки беспилотников в Ростовской области минимизированы

Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области возможны лишь единичные попытки атак беспилотных летательных аппаратов. В целом ситуация на Дону на фоне СВО достаточно спокойная. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя работу системы ПВО в Миллеровском районе в минувшие выходные.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Я допускаю единичные случаи [попыток атак БПЛА] в дальнейшем. Дело в том, что Ростовская область, Воронежская чуть-чуть — это своеобразный буфер. Он и был всегда в роли ДНР и ЛНР — [теперь уже] новых принятых территорий [России]. И через них сложнее пробиться как диверсионно-разведывательным группам, так и беспилотникам, поразить определённые объекты инфраструктуры приграничных областей, в том числе в Ростовской области. Даже на фоне того, что, как мы видим, происходит в Белгородской, Курской, Брянской областях (регулярно пытаются [атаковать] беспилотники, и удары по жилым домам идут), у нас с этим ситуация гораздо спокойнее», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Более того, Евгений Михайлов обратил внимание на то, что спецслужбы принимают максимум усилий по недопущению атак БПЛА и внутренних диверсий. Эта работа ведётся круглосуточно в ежедневном режиме.

«Прилёты в Ростовскую область минимизированы. Единичные случаи были, и пока боевые действия не закончатся окружением и уничтожением ВСУ в районе Донбасса, подобные залёты могут быть, так как это достаточно недалеко от границы», — заключил политолог.

Напомним, что в Миллеровском районе Ростовской области в минувшие выходные были сбиты беспилотные летательные аппараты. Система ПВО отразила, предположительно, вражеские атаки недалеко от военного аэродрома, сообщал ряд телеграм-каналов. В социальных сетях сами местные жители сообщили, что слышали громкие хлопки в это время. Вероятный момент взрыва также попал на камеры видеонаблюдения. Однако официального подтверждения или опровержения информации нет.