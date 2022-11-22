Москва, 22 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, преступностью, особенно с незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими видами угроз национальной безопасности обсудили глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

По словам Нарышкина, у Госкомитета нацбезопасности Таджикистана и СВР России существуют надежные, партнерские отношения и постоянно расширяется объем разведывательной информации, существует профессиональный диалог.

«Мы — союзники и рассчитываем в дальнейшем на усиление мер региональной безопасности с коллегами из ГКНБ и на интенсивность обмена разведывательной информацией и борьбы с международным терроризмом», — подчеркнул глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство мыслящих людей в мире сегодня считает, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявлял директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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