Гатчина, Ленинградская область, 22 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области начался второй этап реконструкции федеральной автомобильной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией), сообщили 22 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Трасса Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь

Напомним, в 2020 году дорожники досрочно завершили работы по строительству и реконструкции 23 км обхода Гатчины на трассе Р-23. Благодаря реализации проекта загруженная федеральная дорога была выведена за пределы столицы Ленобласти и расширена до шести полос.

«Реконструкция последующих участков — долгожданное событие для многочисленных автомобилистов, использующих это направление для поездок на дачи и путешествий в соседнюю Псковскую область и Беларусь», — отметили в Упрдоре и уточнили, что объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На этапе подготовительных работ подрядчику предстоит выполнить переустройство инженерных коммуникаций — газопроводов, линий связи и высоковольтных линий. После чего дорожники приступят к строительству обхода населенных пунктов и реконструкции 5,6 километров дороги, расширив ее с двух до шести полос движения.

«После реконструкции федеральная дорога на данном участке станет скоростной и по своим параметрам будет соответствовать I-Б категории», — заметили в дорожном управлении.

Работы на участке планируется завершить в сентябре 2027 года.