Кострома, 22 ноября 2022, 12:11 — REGNUM Паспорта готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов получили 29 из 36 муниципалитетов Костромской области. Об этом сообщает Ростехнадзор.
В список нарушителей попала Кострома, Мантурово, Солигалич, Нейский и Парфеньевский муниципальные округа, Костромской и Солигаличский районы. После того как они исправят недочёты, костромское управление Ростехнадзора проведёт повторные проверки.
Отметим, что в прошлом году на середину ноября паспорта готовности получили 28 муниципальных образований. В 2017 году ситуация была намного хуже — готовыми к отопительному сезону признали лишь четверть костромских городов и районов.
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