Кострома, 22 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Паспорта готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов получили 29 из 36 муниципалитетов Костромской области. Об этом сообщает Ростехнадзор.

ИА REGNUM Батарея

В список нарушителей попала Кострома, Мантурово, Солигалич, Нейский и Парфеньевский муниципальные округа, Костромской и Солигаличский районы. После того как они исправят недочёты, костромское управление Ростехнадзора проведёт повторные проверки.

Отметим, что в прошлом году на середину ноября паспорта готовности получили 28 муниципальных образований. В 2017 году ситуация была намного хуже — готовыми к отопительному сезону признали лишь четверть костромских городов и районов.