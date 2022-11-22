До конца года Россию посетит спикер Национальной ассамблеи народной власти Кубы

Москва, , 11:52 — REGNUM Россию посетит председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Россия и Куба

По его словам, визит состоится до конца 2022 года.

«Пользуемся случаем, чтобы отметить и поблагодарить за всю работу по развитию наших отношений межпарламентскую группу дружбы», — цитирует президента Кубы сайт Госдумы.

Глава государства особо отметил, что в рамках сложного исторического этапа Куба и Россия «смогли извлечь определенные уроки».

Отношения у России с Кубой особые, отметил спикер Госдумы Володин.

«Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями», — сказал он, отметив, что для России «Куба — больше чем стратегический партнер».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Кубы Диас-Канель прибыл с визитом в Москву. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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