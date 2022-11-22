Россию посетит спикер Национальной ассамблеи народной власти Кубы
До конца года Россию посетит спикер Национальной ассамблеи народной власти Кубы
Москва, 22 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Россию посетит председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
По его словам, визит состоится до конца 2022 года.
«Пользуемся случаем, чтобы отметить и поблагодарить за всю работу по развитию наших отношений межпарламентскую группу дружбы», — цитирует президента Кубы сайт Госдумы.
Глава государства особо отметил, что в рамках сложного исторического этапа Куба и Россия «смогли извлечь определенные уроки».
Отношения у России с Кубой особые, отметил спикер Госдумы Володин.
«Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями», — сказал он, отметив, что для России «Куба — больше чем стратегический партнер».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Кубы Диас-Канель прибыл с визитом в Москву. В программе запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.