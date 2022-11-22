В Улан-Удэ сэкономленные на новогодних мероприятиях деньги направят на поддержку участников СВО

Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ начали подготовку к рождественским и новогодним праздникам. Однако, по словам мэра города Игоря Шутенкова, массовых мероприятий на Новый год не планируется, сообщает ИА REGNUM.

Салют Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Он напомнил, что главная городская ёлка и горка сделаны на долгие годы, поэтому они появятся на площади Советов. Ёлку украсят также старой иллюминацией. При этом традиционного ледового городка здесь не будет.

«Не будем тратить средства на ледовые фигуры, на фейерверк. Также не будет больших, массовых мероприятий в канун Нового года. Сэкономленные средства мы направляем на поддержку наших ребят, наших защитников на передовой», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов заявлял, что Бурятия отпразднует наступление 2023 года без «широких гуляний». Новогодние ёлки проведут только для детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии откажутся от «широких гуляний» на Новый год