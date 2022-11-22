Стокгольм, 22 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Атмосфера между Либералами и Шведскими демократами стала мрачной после заявлений лидера Либералов Йохана Персона, который назвал партию «коричневой субстанцией», намекнув на их бывшие связи с нацистами. В свою очередь Арвид Халлен, писатель из консервативного аналитического центра Oikos, считает, что громкие заявления Персона следует рассматривать как заранее продуманные. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Халлен полагает, что критика Персона в адрес Шведских демократов является тактическим маневром.

«Это такая тактическая позиция перед предстоящим ежегодным собранием Либералов, на котором он будет избран председателем», — отметил эксперт.

Напомним, что Персон стал лидером Либералов после скоротечной и неожиданной отставки Нямко Сабуни, которая незадолго до своей отставки заявила, что она уедет в Норвегию, если на Швецию нападет иностранная держава.