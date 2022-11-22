Екатеринбург, 22 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Более 500 мобилизованных свердловчан не получили положенные выплаты за октябрь. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам депутата, от свердловчан он получил 537 обращений о невыплате денег. Иванов выразил удивление по оводу схемы выплат. Он отметил, что к нему обратились двое мобилизованных братьев. Один из них получил выплату в 195 тыс. рублей, другой — нет.

Вся информация от бойцов, не получивших выплаты, будет направлена в военно-следственные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иванов раскритиковал работу свердловских военкоматов и предложил на место военкомов посадить не «забронзовевших пенсионеров», а уральцев, прошедших СВО.