Росатом обсуждает со странами Африки применение плавучих АЭС и ТЭС

Сочи, Краснодарский край, , 12:02 — REGNUM Росатом и ряд африканских стран обсуждают применение АЭС малой мощности (АСММ), включая плавучие станции. Об этом президент компании «Русатом оверсиз» Евгений Пакерманов сообщил в ходе форума «Атомэкспо-2022».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Росатом и входящие в госкорпорацию предприятия поддерживают курс на диалог с коллегами в Африке. На африканском континенте энергосети не так развиты, как в Европе, поэтому проекты малой мощности, а также проекты плавучих АЭС и теплоэлектростанций будут востребованы, это оптимальное решение.

«Мы продолжаем работу с Руандой, Нигерией, другими странами региона. Большую перспективу в этом регионе может иметь плавучая АЭС, мы также обсуждаем с коллегами из ряда стран африканского региона применение ПАТЭС», — сказал Пакерманов.

Он предположил, что выход на фиксацию конкретных договорённостей состоится в ближайшее время.

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