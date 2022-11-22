Десятки иностранных студентов не получат образование в Швеции из-за решения миграционных властей

Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Более 80 иностранных студентов подали заявки на возврат средств от Университета Даларны. Это произошло либо потому, что их заявление на вид на жительство было отклонено, либо потому, что они не получили вовремя уведомление от Шведского миграционного агентства, сообщает телеканал SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В этом году их было чрезвычайно много по сравнению с предыдущими годами, и то же самое касается моих коллег по всей стране», — заявил телеканалу Майкл Оппенгеймер, руководитель отдела развития Университета Даларны.

За последний год увеличилось количество иностранных студентов, желающих учиться в Швеции. По данным нескольких университетов по всей стране, длительное время ожидания вида на жительство негативно сказывается на студентах.

«Мы видим, что получить вид на жительство для учебы намного сложнее и занимает гораздо больше времени», — считает Оппенгеймер.