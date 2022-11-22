Стокгольм, 22 ноября 2022, 11:53 — REGNUM Более 80 иностранных студентов подали заявки на возврат средств от Университета Даларны. Это произошло либо потому, что их заявление на вид на жительство было отклонено, либо потому, что они не получили вовремя уведомление от Шведского миграционного агентства, сообщает телеканал SVT.
За последний год увеличилось количество иностранных студентов, желающих учиться в Швеции. По данным нескольких университетов по всей стране, длительное время ожидания вида на жительство негативно сказывается на студентах.