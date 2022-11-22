Скончался бывший вице-премьер Италии Марони
Бывший вице-премьер Италии Марони скончался на 68-м году жизни
Рим,
22 ноября 2022, 11:47 — REGNUM Бывший вице-премьер и глава МВД Италии Роберто Марони ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Об этом 22 ноября сообщает телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в итальянской партии «Лига».
Уточняется, что видный итальянский политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Отметим, Роберто Марони родился 15 марта 1955 года. Он начал политическую деятельность в 16-лнтнем возрасте в рядах левых марксистских организаций. Впервые был избран членом палаты депутатов Италии в 1992 году и находился в парламенте страны вплоть до 2013 года. Также Марони был членом нескольких итальянских правительств, возглавляемых Сильвио Берлускони.
История вопроса
Уход из жизни крупных политических деятелей всегда вызывает некоторый резонанс в обществе, даже в тех случаях, когда карьера политика завершилась достаточно давно.
В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.
Кончина политика из прошлой эпохи вызывает всплеск интереса к тому времени.