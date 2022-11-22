Пермь, 22 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Судейское сообщество Пермского края передало налобные фонари, раскладушки, коврики отряду мобильного особого назначения «Парма», который готовится к поездке в зону СВО, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе Пермского краевого суда.

http://oblsud.perm.sudrf.ru Помощь от судей отряду «Парма»

«В скором времени мы готовим наших парней к отправке на Донбасс для восстановления мирной жизни на новых территориях России», — сказал командир ОМОН «Парма» Игорь Грачёв. По его словам, переданные вещи незаменимы, особенно в таких непростых условиях, когда есть перебои с электричеством, или во время полевых походов.

Стоит отметить, в октябре 2022 года была объявлена акция «МыВместе» по сбору необходимых вещей для жителей региона, выполняющих свой гражданский и патриотический долг в зоне СВО. Совет судей Прикамья предложил судьям и сотрудникам аппарата судов края внести посильный вклад в поддержку призванных земляков. На собранные средства приобрели товары из перечня необходимых вещей на общую сумму 1,5 млн рублей.