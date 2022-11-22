Премьер-министр Молдавии сообщила, что электроэнергия скоро может подорожать вдвое

Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Не исключено, что тариф на снабжение электроэнергии в Молдавии может подорожать более чем вдвое — до 10 леев (около 31 рубля) за 1 кВт⋅ч. Об этом 21 ноября заявила на телеканале PRO TV премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

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«Чем холоднее на улице, тем дороже становится энергия, но мы пытаемся договориться о больших мощностях через двусторонние контракты по более выгодной цене», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что правительство страны ведёт переговоры о заключении новых контрактов на покупку электроэнергии по более выгодным условиям. Премьер-министр страны также в очередной раз предупредила жителей, что предстоящая зима будет «суровой».

Напомним, с 1 ноября Молдавия прекратила покупать наиболее дешёвую в регионе электроэнергию в Приднестровье, договорившись о поставках с Румынией и киевским режимом. 4 ноября тарифы на электричество подняли в среднем примерно на 50%. При этом Румыния продает Молдавии электроэнергию вдвое дороже, чем на внутреннем рынке. Кроме того, теперь после ударов по инфраструктуре б. УССР начинаются перебои со светом и в Молдавии.