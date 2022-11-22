Москва, 22 ноября 2022, 11:45 — REGNUM Следственный комитет России проверит информацию об участии в военных действиях на стороне ВСУ наемников из стран НАТО, сообщили 22 ноября в СКР.
В СКР добавили, что на территории б. УССР еще до начала специальной военной операции действовал «иностранный легион», в который вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в конфликт на территории б. УССР втянуто НАТО, за ВСУ воюют наемники.
Читайте также: В конфликт на территории б. УССР втянуто НАТО, заявил Пасечник