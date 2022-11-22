Киев, 22 ноября 2022, 11:44 — REGNUM Сотрудники СБУ проводят обыски ещё в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Об этом 22 ноября сообщает региональное управление спецслужбы.
По данным управления, обыски проходят в помещениях Сарненской епархии УПЦ и в двух монастырях.
Ранее в СБУ подтвердили обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив оперативные мероприятия необходимостью противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории бывш. УССР для недопущения использования лавры «как ячейки русского мира».