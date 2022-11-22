Тульские экс-полицейские обвиняются в получении взяток от ритуального агентства

Щёкино, Тульская область, , 11:43 — REGNUM Бывшие сотрудники полиции в Тульской области обвиняются в получении около сотни взяток от сотрудников ритуального агентства за передачу информации об умерших и их родственниках. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласно материалам дела, с августа 2021 года по апрель 2022 года представитель ритуального агентства, неоднократно передавал сотрудникам ОМВД России по Щёкинскому району деньги за информацию о фактах смерти граждан и разглашение персональных данных их родственников — в целях заключения договоров на оказание ритуальных услуг.

В общей сложности следователь выявил около сотни фактов передачи денег обвиняемым.

Сами фигуранты в ходе допросов свою вину полностью признали и дали показания по делу. Материалы уголовного дела направлены прокурору для принятия решения. В СК уточнили, что в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн рублей.

Дело в отношении представителя ритуального агентства по обвинению в даче взятки уже передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье бывший директор кладбищ получил пять лет колонии строгого режима за взятки.