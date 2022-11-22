Москва, 7 июня, 2004, 10:19 — ИА Регнум. 5 июня сотрудники Наркоконтроля России совместно с ФСБ России провели ряд задержаний, в результате которых пресечена деятельность международных организованных преступных групп. Как сообщили ИА REGNUM в управлении общественных связей наркоконтроля России, в течение длительного времени по международным каналам эти ОПГ ввозили и сбывали героин в особо крупных размерах на территории России. При задержании, а также в ходе проведенных обысков изъято более 35 килограммов этого тяжелого наркотика.

В результате задержаны восемь участников преступных групп, среди которых есть иностранцы. Совместно с партнерами по антинаркотической коалиции продолжается работа за пределами Российской Федерации. Ведение уголовных дел и их оперативное сопровождение поручено наиболее квалифицированным офицерам наркоконтроля России.