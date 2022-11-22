Дохук, Ирак, , 12:38 — REGNUM Власти Иракского Курдистана сообщили о взрыве трубы, снабжающей газом жилые дома. ЧП произошло в ночь с 21 на 22 ноября в окрестностях города Дохук, сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление мэра города Али Татара.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в результате взрыва погибли как минимум четыре человека и ещё 30 человек получили ранения, в том числе — тяжёлые.

Сообщается, что точное количество жертв неизвестно до сих пор, поскольку власти заняты ликвидацией последствий взрыва, который привёл к повреждению нескольких жилых домов.

Также местные власти начали расследование причин инцидента, в числе которых — теракт и техническая неисправность.