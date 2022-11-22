Экономист Цыганов дал прогноз о том, где в России новостройки подешевеют сильнее всего

Москва, , 11:41 — REGNUM В России до конца 2022 года новостройки сильнее всего могут подешеветь в пригородах крупных городов, которые стали активно и довольно хаотично застраиваться в последние пять-семь лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Скидки на новостройки в не самых удачных местах, с неудобной транспортной доступностью, с несформировавшейся социальной инфраструктурой, в районах с плохой экологией и репутацией, неудачной планировкой вполне могут достигать 30% и даже больше, — сказал Цыганов. — Можно также ожидать вариантов подарков полезных подсобных помещений — кладовок, машиномест, невключения в оплачиваемую площадь балконов и лоджий и прочее. Это вполне объяснимо снижением спроса и желанием воспользоваться краткосрочной конъюнктурой, связанной с завершением программы льготной ипотеки на новостройки в конце года. Покупатели будут спешить успеть воспользоваться госпрограммами и их можно привлечь застройщикам, опасающимся за продажи в 2023 году».

По его словам, наибольших скидок можно ожидать в отдаленных пригородах крупных городов, которые стали активно и довольно хаотично застраиваться последние пять-семь лет.

Напомним, что ранее экономист Михаил Хазин рассказал ИА REGNUM о том, какая ситуация складывается на российском рынке первичного жилья.