Барселона, Испания, , 11:40 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави заявил, что не считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира — 2022. Об этом 22 ноября сообщает Sport. es.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

«Фавориты ЧМ-2022? Возможно, я вижу Бразилию и Аргентину на шаг впереди европейцев», — сказал Хави.

По его словам, неплохие шансы также имеют Франция, Португалия, Англия, Германия, Бельгия, Хорватия, Испания.

Он отметил, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике создал хорошую команду, на которую можно смотреть с оптимизмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не считает свою команду фаворитом ЧМ-2022.

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