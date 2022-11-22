Манила, 22 ноября 2022, 11:40 — REGNUM В результате удара молнии на Филиппинах пострадали четыре человека. Об этом 22 ноября сообщает сайт местной газеты Inquirer.
По информации издания, все пострадавшие являются членами одной семьи, и в их дом в городке Сан-Андрес, расположенном в филиппинской провинции Кесон, ударила молния, когда они намеревались сесть за стол для приёма пищи.
Также указывается, что в результате произошедшего трое из пострадавших потеряли сознание и были доставлены в медучреждение, при этом никто из них не получил ожогов, однако все почувствовали боль в разных частях тела.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября по меньше мере три человека погибли в результате удара молнии в центре столицы Болгарии.