Манила, 22 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В результате удара молнии на Филиппинах пострадали четыре человека. Об этом 22 ноября сообщает сайт местной газеты Inquirer.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

По информации издания, все пострадавшие являются членами одной семьи, и в их дом в городке Сан-Андрес, расположенном в филиппинской провинции Кесон, ударила молния, когда они намеревались сесть за стол для приёма пищи.

Также указывается, что в результате произошедшего трое из пострадавших потеряли сознание и были доставлены в медучреждение, при этом никто из них не получил ожогов, однако все почувствовали боль в разных частях тела.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября по меньше мере три человека погибли в результате удара молнии в центре столицы Болгарии.