Барнаул, 22 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Решение Минцифры РФ сформировать дополнительный список на отсрочку от службы в армии следует поддержать, поскольку IT-шники сейчас больше нужны в тылу, чем на фронте, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Правительство Иркутской области IT-специалисты

«Вполне логично, что после того как российским IT-компаниям дали возможность просить об отсрочке для своих сотрудников от призыва в армию в рамках частичной мобилизации, аналогичный вопрос встал и в отношении тех их работников, которые могут быть призваны в ВС РФ в рамках ежегодного осеннего призыва.

Продление Минцифрой сроков приёма заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва следует поддержать, поскольку очевидно, что грамотные и компетентные IT-специалисты в условиях сегодняшних западных санкций и острой нехватки IT-шников в стране сейчас больше нужны в тылу, чем на фронте. Другое дело, что принятие решения об отсрочке должно в каждом случае производится индивидуально с учётом всестороннего анализа подлежащего призыву специалиста, а также потребностей ВС РФ, поскольку IT-шники нужны и там».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минцифры РФ известило о том, что продолжает получать запросы от ИТ-компаний на предоставление отсрочки сотрудникам, соответствующим критериям, несмотря на то, что прием соответствующих заявок в рамках осеннего призыва завершен. Сформировать заявку можно до 23.59 (МСК) 23 ноября.

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