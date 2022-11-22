Пушилин заявил о сложной ситуации с водоснабжением в трёх городах Донбасса

Москва, , 11:37 — REGNUM Ситуация с водоснабжением трёх городов в Донбассе — Донецка, Горловки и Макеевки — остаётся сложной и чувствительной для граждан. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Он пояснил, что помимо «водной блокады» со стороны Киева фиксируются большие водопотери из-за изношенности сетей, Десятилетиями ничего не делалось.

«Вода по-прежнему подаётся по графику, буквально несколько часов», — сказал Пушилин, но при этом отметил, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, помогает и Москва, и Ростовская область, откуда подвозится вода.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Донецкой Народной Республики обеспечат водой из реки Дон, заявлял. врио главы ДНР Денис Пушилин.

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