Пакистан разрешил перевозку коммерческих грузов из Афганистана по воздуху

Исламабад, , 11:35 — REGNUM Ассоциация экспортёров ковров Пакистана приветствовала соглашение о создании воздушного коридора между этой страной и Афганистаном. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению пакистанских СМИ, которые ссылаются на ассоциацию, создание воздушного коридора между Афганистаном и Пакистаном уменьшит существующие проблемы.

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Пакистанская ассоциация производителей и экспортёров ковров призвала к устранению барьеров между Пакистаном и Афганистаном и подчеркнула, что сырьё для пакистанских ковров ручной работы импортируется из Афганистана.

В ассоциации заявили, что из-за наличия многих проблем с транспортировкой сырья для ковров из Афганистана создание воздушного коридора может уменьшить их проблемы.