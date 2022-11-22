Глава Башкирии рассказал об уникальности нового института урологии и клинической онкологии в Уфе

Уфа, , 11:40 — REGNUM Открытие института урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета позволит полностью пересмотреть подходы к лечению урологических и онкологических заболеваний. Об этом 22 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Лаборатория (сс) jarmoluk

Хабиров сообщил, что в Уфе открылось уникальное учреждение — институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета.

Глава региона отметил, что это большой образовательный, научный и лечебный центр на базе клиники Башкирского государственного медицинского университета, в котором установлено новейшее оборудование, функционируют лаборатории.

«Здесь, на одной площадке, будут работать практикующие врачи-онкологи, биологи, генетики. Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, добиваться лучших результатов в лечении и профилактике, сохранять жизни и здоровье людей. Это то, что мы называем персонифицированной медициной, — и это, конечно, высочайший уровень», — отметил Хабиров.

Он также пояснил, что речь идет не только об онкологии.

Молекулярная генетика является ключом к понимаю причин многих заболеваний.

«При этом важно, что в лаборатории института кроме генетиков Башкирского государственного медицинского университета будут работать и представители других вузов республики — это открывает огромные возможности для наших ученых», — отметил глава региона.

Глава региона напомнил, что 22 ноября 2022 года Башкирскому государственному медицинскому университету исполняется 90 лет. Он поздравил коллектив и студентов этого вуза с юбилеем.