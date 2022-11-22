Южная Корея выделит $500 тыс. помощи для пострадавших от землетрясения в Индонезии

Сеул, , 11:40 — REGNUM Южная Корея окажет экстренную гуманитарную помощь жителям Индонезии, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, размер помощи составит 680 млн вон (~$500 тыс.).

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет жителям страны, пострадавшим от землетрясения, — говорится в заявлении министерства иностранных дел. — Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий».

Накануне в провинции Западная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погибли 160 человек и сотни получили ранения.

По данным посольства Южной Кореи в Индонезии, никто из граждан Южной Кореи не пострадал.