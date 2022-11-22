Сеул, 22 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Южная Корея окажет экстренную гуманитарную помощь жителям Индонезии, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, размер помощи составит 680 млн вон (~$500 тыс.).

«Правительство Южной Кореи надеется на то, что эта помощь поможет жителям страны, пострадавшим от землетрясения, — говорится в заявлении министерства иностранных дел. — Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий».

Накануне в провинции Западная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погибли 160 человек и сотни получили ранения.

По данным посольства Южной Кореи в Индонезии, никто из граждан Южной Кореи не пострадал.