В Петербурге завершили ремонт второй очереди Кондратьевского жилмассива

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Специалисты закончили ремонтные работы на второй очереди Кондратьевского жилмассива в Калининском районе Петербурга. Вскоре в обновлённые квартиры заселятся участники городской программы «Доступное жильё». Об этом 22 ноября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Капремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как напоминает ИА REGNUM, Кондратьевский жилмассив, построенный в 1931 году, является выдающимся памятником эпохи конструктивизма. Он был одним из первых ленинградских жилмассивов и был построен для рабочих Выборгской стороны. В последние десятилетия жилмассив обветшал и был расселён.

В ходе капремонта недвижимость подготовили для заселения новых жильцов. Сейчас во второй очереди жилмассива выравнивают стены, устанавливают ванны, проводят электрику. Батареи оборудованы терморегулирующей головкой для выбора подходящей температуры.

«Оконные конструкции воссозданы по историческим образцам — сохранена расстекловка, форма окна. Выполнены в современном стиле в части конструктивного решения — это двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом», — сообщил руководитель проекта Станислав Кулев.

В ходе капремонта укрепили дома от фундамента до крыши. У будущих жильцов будет хоть и небольшая, но своя ванная комната. Двери домов воссоздали по оригиналам, в проёмы установили современные копии.

Первая очередь из пяти корпусов Кондратьевского жилмассива была сдана в июле 2022 года. В третьей очереди будет ремонтироваться ещё один корпус — № 7. Всего будет отремонтировано десять корпусов.

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Ранее правительство Санкт-Петербурга заявило, что в декабре 2022 года специалисты завершат ремонтные работы в четырёх корпусах Кондратьевского жилмассива, спустя два года после их начала. В эти квартиры заселятся молодые семьи, сотрудники бюджетной сферы и сферы информационных технологий, являющиеся городскими очередниками.

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