Кишинёв, 22 ноября 2022, 11:38 — REGNUM В парламенте Молдавии зарегистрировали законопроект, который предполагает наделение сотрудников Службы безопасности и информации (СИБ) республики правом следить за жителями страны, не получая судебное решение. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.
Отмечается, что «контринформационные мероприятия» предлагается начинать на основании внутреннего приказа СИБ при предъявлении сведений, которые не являются доказательствами по уголовному делу. В этом случае слежку можно будет начинать, уведомив прокуратуру.
«Контринформационные мероприятия» предполагают прослушку и получение данных с электронной почты, социальных сетей и мессенджеров.
Стоит отметить, что в Молдавии ведётся уголовное преследование лидеров наиболее крупных оппозиционных партий, протестующих против власти. Заместителя председателя партии «Шор», депутата парламента страны Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании политсилы и через два месяца перевели под домашний арест. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон находился под домашним арестом с мая по 18 ноября. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.
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