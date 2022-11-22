Спецслужбы Молдавии могут получить право следить за жителями без судебного решения

Кишинёв, , 11:38 — REGNUM В парламенте Молдавии зарегистрировали законопроект, который предполагает наделение сотрудников Службы безопасности и информации (СИБ) республики правом следить за жителями страны, не получая судебное решение. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.

Слежка Цитата из кф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция

Отмечается, что «контринформационные мероприятия» предлагается начинать на основании внутреннего приказа СИБ при предъявлении сведений, которые не являются доказательствами по уголовному делу. В этом случае слежку можно будет начинать, уведомив прокуратуру.

«Контринформационные мероприятия» предполагают прослушку и получение данных с электронной почты, социальных сетей и мессенджеров.

Стоит отметить, что в Молдавии ведётся уголовное преследование лидеров наиболее крупных оппозиционных партий, протестующих против власти. Заместителя председателя партии «Шор», депутата парламента страны Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании политсилы и через два месяца перевели под домашний арест. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон находился под домашним арестом с мая по 18 ноября. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.

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