Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 22 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В аэропорт ямальского города Ноябрьска вернулось воздушное судно из-за срабатывания сигнализации о неисправности шасси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Bombardier

Авиаинцидент произошёл 22 ноября в 10:00 (8:00 мск). Из аэропорта Ноябрьска вылетело воздушное судно Bombardier CRJ200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Бугульму (Татария). Через две минуты после взлёта экипаж доложил о срабатывании сигнализации «не убрана передняя стойка шасси». На борту находились 10 пассажиров и три члена экипажа.

В 10:31 (8:31 мск) воздушное судно благополучно произвело посадку на аэродром вылета. Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности полётов.

Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала Ноябрьска, представителем авиакомпании оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в аэропорт «Шереметьево» вернулся пассажирский самолет Superjet 100 после срабатывания датчика о неисправности шасси.