Экономист Хазин объяснил, что происходит с российским рынком первичного жилья

Москва, , 11:40 — REGNUM Падение уровня жизни населения РФ обернулось его неготовностью покупать новое жилье по прежним ценам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что скидки на новостройки в РФ к концу 2022 года могут вырасти до 30%.

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«У нас этот рынок умышленно задирался вверх, — сказал Хазин. — Потому что значительная часть доходов шла не строителям и девелоперам, а чиновникам. И неожиданно стало понятно, что в связи с тем, что экономическая ситуация в стране не очень, уровень жизни населения падает, то по этой причине граждане просто не могут покупать такое жилье. Это типичное влияние на рынок со стороны спроса. А стало быть, надо что-то делать. Но чиновники категорически отказываются занижать свою долю. Что остается? Либо сокращать строительство, либо, скорее всего, объявлять скидки за счет застройщиков. Но надо учитывать, что правительство категорически требует, чтобы строительство продолжалось».

Напомним, как сообщалось ранее, в России скидки на квартиры в новостройках могут увеличиться до 30% к концу 2022 года.