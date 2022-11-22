Симферополь, 22 ноября 2022, 11:30 — REGNUM Движение по увековечиванию памяти героев специальной военной операции, а также сохранению памятников участникам Великой Отечественной войны, создали в Республике Крым.
Участники нового проекта «Город героев» проводят патриотические лекции для школьников и устанавливают мемориальные доски в память об участниках СВО. Цель движения — сделать так, чтобы имя ни одного героя не было забыто.
Председатель Крымского регионального общественного движения «Герои Крыма», член Общественной палаты РК Ибраим Ширин рассказал журналистам, что в будущем планируется создать скверы в городах Крыма, посвященные участникам СВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что имена героев специальной военной операции будут носить несколько улиц крымской столицы.