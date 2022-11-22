Симферополь, 22 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Движение по увековечиванию памяти героев специальной военной операции, а также сохранению памятников участникам Великой Отечественной войны, создали в Республике Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Участники нового проекта «Город героев» проводят патриотические лекции для школьников и устанавливают мемориальные доски в память об участниках СВО. Цель движения — сделать так, чтобы имя ни одного героя не было забыто.

Председатель Крымского регионального общественного движения «Герои Крыма», член Общественной палаты РК Ибраим Ширин рассказал журналистам, что в будущем планируется создать скверы в городах Крыма, посвященные участникам СВО.

«Сейчас ведем переговоры со школами, с отделами образования, департаментами образования городов, чтобы наши герои приходили на «классные часы», рассказывали более старшим детям — 10-11 классы — с чем мы воюем, кого защищаем, для чего была спецоперация, насколько важно сейчас мирное небо над головой, насколько важен Крым для России», — приводит слова Ширина «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что имена героев специальной военной операции будут носить несколько улиц крымской столицы.