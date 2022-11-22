В Ставрополе провели спецоперацию по поимке агрессивного пса, покусавшего людей

Ставрополь, , 11:30 — REGNUM В Ставрополе превратилась в настоящую спецоперацию поимка агрессивного пса, несколько дней терроризировавшего жителей города и покусавшего нескольких из них. Собаку поместили в приют, а по факту нападения на людей Следственным комитетом организована проверка, передает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Алабай shelma25

Информация об агрессивном алабае сначала появилась в соцсетях. Сообщалось о нападении его на троих взрослых прохожих, пес также бросился на ребёнка на улице Серова. Пострадавшие пожаловались в полицию и сообщили зоозащитникам.

По словам руководителя благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» Ирины Газарян, на задержание агрессивного пса вышли добровольцы, волонтёр из службы спасения Ставрополя и хозяин другого пропавшего алабая.

Прибывшие на помощь специалисты из комитета городского хозяйства помогли обездвижить пса спецсредствами, после чего он был доставлен в приют «Лучший друг», пишет портал «Победа 26». В настоящее время ищут владельца собаки. Однако, участники спеоперации считают, что он вряд ли отыщется, так как ему грозит наказание за безответственное отношение к животному, из-за которого пострадали люди.

«На одной из улиц города Ставрополя собака бойцовской породы покусала троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака отловлена и помещена в приют», — сообщили в Следственном комитете по региону.