Париж, 22 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен примет в министерстве главу исполнительной власти Корсики Жиля Симеони, а затем около сорока парламентариев и мэров острова, сообщает Le Figaro.

meganesaintsulpice Корсика

Это «неформальная» встреча пройдет после того, как визит министра внутренних дел на Корсику был отложен в рамках раунда консультаций о будущем острова.

Жеральд Дарманен должен был обсудить в начале октября вопрос энергии в присутствии министра экологического перехода и территориальной сплоченности Кристофа Бешу, прежде чем отказаться от поездки из-за отсутствия условий, подходящих для «спокойного обсуждения».

Напомним, несколькими днями ранее избранные депутаты Корсики выразили «возмущение» после того, как апелляционный суд Парижа отклонил очередную просьбу об освобождении 64-летнего Пьера Алессандри, приговоренного к пожизненному заключению в 2003 году за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка.