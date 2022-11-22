Советники Фумио Кисиды хотят, чтобы за рост военных трат расплатилось население

Токио, , 12:39 — REGNUM Комиссия экспертов, консультирующая премьер-министра Японии Фумио Кисиду по вопросам планируемого повышения расходов на оборону, рекомендовала возложить финансовое бремя на всю страну и предостерегла от использования государственных облигаций для финансирования этих мер, как передает агентство Reuters.

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Эти рекомендации были опубликованы во вторник 22 ноября, в то время, когда администрация Кисиды размышляет над тем, где найти средства на обещанное «существенное» увеличение расходов на оборону, дабы противостоять растущей, по мнению Токио, угрозе безопасности со стороны соседнего Китая.

Если правительство Кисиды повысит с этой целью налоги, то ему предстоит решить вопрос, увеличивать ли ставки для предприятий или возлагать расходы на отдельных граждан за счет повышения подоходного налога или какими-либо иными способами.

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