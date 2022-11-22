Москва, , 11:28 — REGNUM Зарину Догузову освободили от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в связи с упразднением ведомства. Об этом 22 ноября сообщили в правительстве России.

Зарина Догузова Tourism.gov.ru

Распоряжение об освобождении от должности подписано, Догузовой предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве РФ.

«Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве», — приводит пресс-служба слова пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2022 года был подписан указ об упразднении Ростуризма, ликвидационные мероприятия проводит Минэкономразвития. Они завершатся в марте 2023 года.