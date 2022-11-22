Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Школьники Сахалина пишут письма со словами поддержки бойцам специальной военной операции в защиту Донбасса. Одним из авторов стала ученица 9 класса гимназии №1 имени А. С. Пушкина И Мисон. Видео с отрывком письма в своём телеграм-канале опубликовал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Школьники переживают за военнослужащих и желают им скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми.

«Мы следим за происходящими событиями и осознаём всю серьёзность ситуации. Нет ничего страшнее войны! Мы очень переживаем за вас и за нашу великую страну. Со слезами на глазах хотим выразить вам огромную благодарность за то, что защищаете нашу Родину. Большое спасибо вам за службу. Мы понимаем, как вам тяжело. Но вы не одиноки. Вся страна с вами. Мы верим в вас и уверены, что справитесь с любыми трудностями. Мы искренне желаем вам удачи, здоровья и верных товарищей. Ребята возвращайтесь скорее домой целыми и невредимыми. Мы вас очень ждём, любим и гордимся. Не падайте духом!» — написала школьницам бойцам СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают обеспечивать всем необходимым мобилизованных из республики военнослужащих. Налажена оперативная доставка грузов в военные части.