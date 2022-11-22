Эрдоган: Турция рассматривает возможность проведения новой операции в Сирии и Ираке

Анкара, , 11:57 — REGNUM Командование вооружённых сил Турции намерено обсудить ряд вопросов, касающихся возможного проведения новой наземной военной операции в Сирии и Ираке. Об этом, как сообщает Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-подхода, по итогам официального визита в Катар.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По его словам, вопрос об операции в настоящий момент рассматривается руководством вооружённых сил страны.

«Военные операции на севере Сирии и Ирака не ограничатся только воздушной кампанией. Будет обсуждаться вопрос об участии в операции сухопутных войск. Этот вопрос совместно рассматривают министерство обороны и генеральный штаб», — отметил президент страны.